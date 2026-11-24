El martes 24 de noviembre, el diputado nacional Martín Lousteau planteó la necesidad de conformar una "oposición disruptiva" para impedir la reelección presidencial de Javier Milei. En declaraciones radiales, Lousteau afirmó que esta oposición no solo debe frenar al actual gobierno, sino también proponer una alternativa para construir una nueva Argentina.

Foto: Redes sociales

Lousteau, integrante de Provincias Unidas, participa en la organización del seminario “Coordinar para Ganar”, que se realizará este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En el encuentro estarán presentes referentes de distintos espacios políticos, entre ellos la kirchnerista Juliana Di Tullio, el kicillofista Gabriel Katopodis, el massista Guillermo Michel, y dirigentes de centro como Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Pablo Avelluto.

Durante la presentación del seminario, Lousteau explicó que la coordinación política puede implicar tanto la unión en algunos ámbitos como la competencia en otros, siempre con un objetivo claro. El diputado sostuvo que el modelo económico del gobierno libertario actual favorece a un sector reducido de la economía, especialmente a quienes cuentan con ventajas como recursos naturales o beneficios fiscales, mientras que la clase media y baja no reciben respuestas adecuadas.

El legislador criticó el modelo de los "tecno-oligarcas" que, según dijo, no creen en la democracia y plantean que el capitalismo es incompatible con ella. En contraste, señaló que la sociedad necesita acceso a vivienda, alimentos a precios razonables y un sistema educativo diferente.

Lousteau afirmó que la economía actual no crece, expulsa puestos de trabajo y aumenta los costos básicos para la vida cotidiana, como gas, luz y transporte. Por ello, insistió en la urgencia de construir una alternativa política que responda a las necesidades de la mayoría de la población.

El seminario “Coordinar para Ganar” buscará analizar experiencias internacionales y discutir estrategias para enfrentar el escenario político actual, con la intención de fortalecer una oposición capaz de ofrecer una propuesta distinta a la del gobierno de Milei.

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