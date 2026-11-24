La abogada y escribana Verónica Pérez fue designada directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) el martes 24 de noviembre. La funcionaria cuenta con casi 30 años de trayectoria en la gestión pública y dentro del propio organismo previsional.

Foto: Redes sociales

Pérez comenzó su carrera en la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín, donde llegó a ocupar el cargo de coordinadora antes de ser nombrada al frente del PAMI. Desde el entorno del instituto destacaron que su designación representa la llegada de una funcionaria de carrera con profundo conocimiento de la estructura administrativa y operativa del organismo.

Además, señalaron que cuenta con el respaldo de los trabajadores del PAMI y mantiene un vínculo de diálogo con las organizaciones sindicales del sector. Su experiencia territorial en el conurbano bonaerense, cercana a los afiliados, fue destacada como un activo importante para esta nueva etapa.

La nueva conducción tendrá como prioridad avanzar en el reordenamiento del PAMI bajo los principios de austeridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos. El objetivo central será optimizar la administración de los recursos para que el presupuesto se traduzca en una mejora directa de las prestaciones médicas y asistenciales destinadas a jubilados y pensionados.

Estos cambios fueron oficializados por el Gobierno tras desplazar a la cúpula anterior del organismo, en un contexto de búsqueda de mayor control y eficiencia en la gestión del PAMI.

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