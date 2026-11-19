El jueves 19 de noviembre, el intendente de Santa Isabel, Licenciado Pablo Giorgis, junto a María Lina Caballero, referente del Área de Educación, mantuvieron un encuentro con José Torelli, quien recientemente obtuvo el título de Técnico Superior en Administración Pública.

Foto: Redes sociales

Durante la reunión, Torelli compartió detalles sobre su trayectoria académica y las experiencias adquiridas durante sus prácticas como pasante en el Área de Administración del Gobierno local.

Además, las autoridades le brindaron información sobre las opciones para continuar su formación a través de la Licenciatura, aprovechando los convenios que el Gobierno de Santa Isabel mantiene con diversas universidades.

Según indicaron, este acompañamiento forma parte de una política local para facilitar que los jóvenes accedan a nuevas oportunidades educativas y profesionales, contribuyendo así a la construcción de su futuro.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer el vínculo entre la educación y la administración pública local, promoviendo la formación continua y el desarrollo de capacidades en la comunidad.

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