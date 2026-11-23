Un hombre de 38 años fue detenido el domingo 22 de noviembre en la localidad bonaerense de Pilar tras apuñalar a su exmujer de 31 años en la puerta de una comisaría. La víctima había acudido a la dependencia policial para ampliar una denuncia por violencia de género contra el agresor.

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El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 en el barrio Santa Isabel 2ª. Según informaron fuentes policiales, la mujer se retiraba de la comisaría y se disponía a subir a una moto cuando el hombre la interceptó y la agredió con un arma blanca. Ambos circulaban en motocicletas, pero el agresor lo hacía en un rodado de mayor cilindrada.

La víctima recibió atención médica inmediata y fue trasladada al hospital local con lesiones cortopunzantes, según el diagnóstico presuntivo realizado por el servicio de emergencia. Por su parte, el agresor fue detenido y trasladado al Establecimiento Penitenciario N.º 9 de la ciudad de Córdoba.

La Fiscalía que interviene en el caso imputó al detenido por tentativa de femicidio y desobediencia a la autoridad. De acuerdo con la Departamental Río Segundo, la mujer había intentado separarse el viernes 20 de noviembre, lo que motivó que la Justicia dictara una restricción de acercamiento y contacto contra el agresor.

Sin embargo, el sábado 21 el hombre se presentó nuevamente en la casa de su exmujer, lo que llevó a que ella se presentara en la Policía para denunciar la situación. El ataque del domingo se produjo en ese contexto de incumplimiento de la medida judicial.

El caso continúa bajo investigación y el agresor permanece detenido a la espera de definiciones judiciales.