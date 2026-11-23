Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo ocurrido el lunes 23 de noviembre en el partido bonaerense de Morón.

Foto: Redes sociales

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Aguado y Mazza, donde una banda de delincuentes que se desplazaba en un Fiat Cronos gris intentó sustraer un Toyota Etios a dos jóvenes que habían llegado al lugar para asistir a un cumpleaños.

Durante el asalto, los ladrones efectuaron disparos contra el vehículo y uno de esos tiros impactó en uno de los integrantes de la banda, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody. El joven falleció en el lugar y quedó tendido sobre el asfalto, con un revólver a su lado, según informaron fuentes policiales.

Efectivos de la Comisaría Primera de Morón constataron el deceso. Un allegado al caso señaló que el joven murió en medio de un enfrentamiento entre los mismos delincuentes.

Familiares y amigos despidieron a Sánchez Carmody a través de redes sociales, donde publicaron imágenes del adolescente con armas y dinero, y expresaron su dolor con mensajes dirigidos a él.

La investigación del caso continúa a cargo de las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del incidente y la identidad de los demás involucrados.

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