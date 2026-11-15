Acto en Cayastá conmemora 453 años de la fundación de Santa Fe

El domingo 15 de noviembre se realizó en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, el acto oficial por el 453º aniversario de la fundación de Santa Fe. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, además de representantes de diversas instituciones y comunidades de la provincia.

Foto: Redes sociales

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó en su discurso la importancia de conmemorar la fecha en el sitio donde comenzó la historia de la ciudad. Señaló que la celebración es una oportunidad para reconocer las raíces que construyeron la identidad santafesina y reflexionó sobre el vínculo histórico de la ciudad con el agua.

Poletti vinculó esta historia con la situación actual, marcada por la crecida de los ríos y la asistencia a las familias afectadas en la ciudad. Informó que el municipio trabaja en coordinación con el gobernador Maximiliano Pullaro para atender la emergencia, priorizando el cuidado de las personas y el acompañamiento a las familias más afectadas.

El intendente resaltó la articulación entre el Municipio, la Provincia y los vecinos para responder a los desafíos actuales. "No hay tarea más importante para un gobierno que cuidar a su gente", afirmó.

Otro eje del discurso de Poletti fue la figura del Brigadier General Estanislao López, reconocido como Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino. Subrayó el legado del caudillo santafesino en la defensa de la autonomía provincial, los ideales federales y la organización republicana del país.

"Ser invencibles no significa no tener dificultades, sino no rendirse frente a ellas", expresó el intendente, convocando a honrar la historia para proyectar una ciudad y una provincia preparadas para los desafíos futuros.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el compromiso de la provincia con la infraestructura productiva y la lucha contra el crimen organizado, señalando que Santa Fe ha demostrado que es posible implementar políticas públicas respetando las garantías constitucionales.

Pullaro también se refirió a la preparación provincial frente al Fenómeno de El Niño y la asistencia a las familias afectadas por las lluvias y la crecida del río. Hizo un llamado a continuar trabajando en conjunto para apoyar a quienes debieron abandonar sus hogares debido a la emergencia hídrica, recordando que hace más de 400 años la población debió enfrentar situaciones similares en la región.

El acto en Santa Fe la Vieja reunió así una reflexión sobre la historia fundacional, la identidad provincial y la respuesta actual ante los desafíos climáticos y sociales.

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