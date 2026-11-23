El jueves 4 de noviembre de 2026, el juez de Cámara Tomás Orso, del Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, rechazó un recurso presentado por la empresa Hijos de Daniel Young SA en el marco de la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria 1, que investiga maniobras fraudulentas sobre campos rurales en Venado Tuerto.

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El recurso cuestionaba una resolución del 11 de enero de 2026, que confirmó una decisión de primera instancia del 6 de noviembre de 2025, en la que se ordenó la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios. La medida se basó en la invalidez de escrituras públicas consideradas falsas, que habían sido utilizadas para concretar las transferencias de los inmuebles.

Esta es la segunda vez que el juez Orso rechaza un recurso similar de la misma empresa. En abril de 2026, ya había declarado inadmisible un planteo equivalente, argumentando que la firma carece de legitimación para intervenir en el proceso penal.

Hijos de Daniel Young SA sostuvo que la resolución debía considerarse una sentencia definitiva por el perjuicio que le ocasiona, y alegó que se afectan derechos de las víctimas y el tráfico jurídico. También cuestionó la falta de intervención de otro tribunal, la supuesta desproporcionalidad de la medida y la necesidad de discutir primero en sede penal antes que en la civil. La empresa denunció además una vulneración de su derecho de defensa y recordó que los campos se encuentran bloqueados en ARCA desde 2018.

Por su parte, la fiscal Mayra Vuletic, representante del Ministerio Público de la Acusación, solicitó que el recurso fuera declarado inadmisible. Argumentó que la empresa no es parte en el proceso penal y que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva. Explicó que la rectificación registral busca poner fin a un estado antijurídico y que los reclamos patrimoniales deben tramitarse en el fuero civil.

En su fallo, el juez Orso fundamentó la decisión en cuatro puntos: la falta de legitimación activa de la empresa, la naturaleza no definitiva de la resolución impugnada, la insuficiencia del recurso por omitir antecedentes relevantes y la ausencia de arbitrariedad en las decisiones anteriores. Además, recordó que la empresa aún puede presentar sus reclamos en la vía civil y que la reiteración de argumentos similares no justifica modificar el criterio adoptado.

El conflicto judicial se originó a partir de maniobras fraudulentas sobre los bienes de Aguataura SCA, sociedad vinculada a la familia de Nicolás Christian Godoy Lucas, desaparecido en 2014. La investigación penal determinó que el abogado Antonio Di Benedetto, condenado a 12 años de prisión, diseñó un esquema para desapoderar a la sociedad rural mediante contratos falsos, poderes adulterados y escrituras apócrifas.

Esas maniobras permitieron la transferencia irregular de 62 hectáreas, luego 186 hectáreas y finalmente el casco del establecimiento “Los Bearneses”. Posteriormente, los inmuebles fueron vendidos a Hijos de Daniel Young SA, que afirmó haber actuado de buena fe y realizado inversiones.

La sentencia condenatoria del 12 de octubre de 2022 ordenó la restitución de los inmuebles, que se hizo efectiva con la resolución del 6 de noviembre de 2025. Con la reciente decisión judicial, la Cámara mantiene que las escrituras falsas no generan derechos y que la rectificación registral debe ejecutarse en sede penal para revertir el estado antijurídico.

Queda por verse si la empresa presentará nuevos recursos ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe o continuará con acciones en el fuero civil.