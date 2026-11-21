Un policía de la provincia de Santa Fe asesinó a su expareja, también integrante de la fuerza, y luego se quitó la vida en una vivienda del barrio Alfonso, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió el viernes 21 de noviembre alrededor de las 8.30 en una casa ubicada sobre calle Corrientes.

Foto: Redes sociales

La víctima fue identificada como Romina Benítez, de 27 años, mientras que el agresor era Marcelo Romero, de 28 años. Ambos prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Según la investigación, la pareja se había separado meses antes y tenían un hijo de nueve años.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Benítez había llevado a su hijo a la escuela y, al regresar a su domicilio, fue sorprendida por Romero, quien la esperaba en el lugar. Tras una discusión, el hombre le disparó y luego se suicidó.

La fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Moser Ferro, informó que Romero estaba bajo licencia médica por un accidente laboral y no tenía asignada su arma reglamentaria. Por esta razón, se presume que utilizó la pistola de la víctima, quien sí se encontraba en actividad.

Se revisaron los antecedentes judiciales de ambos para determinar si existían denuncias previas o intervenciones relacionadas con violencia de género, pero hasta el momento no se encontraron registros vinculados a la pareja.

Tras el crimen, el hijo de ambos fue retirado del establecimiento educativo por su abuelo, mientras se activaron los protocolos de asistencia y contención para la familia.

En la escena trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Brigada de Femicidios, quienes realizaron el relevamiento y preservación de pruebas. Entre las evidencias secuestradas figura únicamente el arma reglamentaria perteneciente a la víctima.

La fiscal señaló que la investigación sigue abierta y se realizan peritajes para descartar o confirmar la eventual participación de terceras personas, aunque hasta ahora los indicios apuntan a la intervención exclusiva de las dos personas fallecidas.

Este caso representa el segundo femicidio registrado en la ciudad de Santa Fe en el transcurso de una semana, lo que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género en la provincia.

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