Un accidente de tránsito ocurrido el viernes 20 de noviembre a las 13:10 en la zona de Vilela 53, en el Parque Español de Venado Tuerto, dejó como saldo a una mujer y dos menores heridas.

Foto: Redes sociales

La motocicleta en la que se desplazaban Noelia, de 33 años, y dos niñas de 13 y 5 años, perdió el control por causas que aún se investigan y terminó impactando contra un canasto de basura ubicado sobre la vereda.

Al llegar Bomberos al lugar, el vehículo ya no estaba presente. Las tres ocupantes estaban sentadas sobre la acera, donde recibieron las primeras atenciones.

Personal médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) evaluó a las víctimas y luego las trasladó en ambulancia al hospital local, sin necesidad de inmovilización.

En el sitio también trabajó personal de Tránsito para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente y el estado de salud de las heridas.

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