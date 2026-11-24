El río Paraná registró una altura de 5,80 metros este martes 24 de noviembre a las 6 de la mañana en el puerto de Santa Fe, según informó la Prefectura Naval Argentina. El nivel se mantuvo estable desde las 15 horas del lunes, permaneciendo por encima del nivel de evacuación fijado en 5,70 metros para esa zona.

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En San Javier, el río marcó 7,55 metros a la misma hora, sin cambios respecto a la medición anterior de las 3 de la madrugada. Este nivel supera en 1,55 metros la marca de alerta establecida en 6 metros y en 1,05 metros el nivel de evacuación, que es de 6,50 metros.

Por su parte, en Reconquista el río alcanzó los 5,31 metros, un centímetro más que en la medición previa. Este registro está 21 centímetros por encima del nivel de alerta, que es de 5,10 metros, y apenas un centímetro por encima del nivel de evacuación, fijado en 5,30 metros.

En el puerto de Rosario, el Paraná continúa su ascenso. A las 00 horas de este martes, la altura aumentó 6 centímetros, quedando a solo un centímetro del nivel de alerta, lo que mantiene la vigilancia sobre la evolución de la crecida en el sur de la provincia.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación para evaluar posibles medidas preventivas en las zonas afectadas, donde el nivel del río supera los umbrales de alerta y evacuación establecidos.

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