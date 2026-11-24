El martes 23 de noviembre, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, las dos máximas autoridades del PAMI, y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del organismo. La médica Elizabeth Ana Osterberg fue nombrada subdirectora, según el Decreto 1412/2026 publicado el martes 24.

Foto: Redes sociales

Verónica Pérez es abogada y escribana, con experiencia en administraciones municipales del Partido Justicialista (PJ) y del PRO, aunque no registra antecedentes en el movimiento libertario. Su carrera en el PAMI comenzó en 2025 al frente de la unidad de San Martín y en septiembre de 2026 asumió la Coordinación Ejecutiva. Pérez también fue secretaria privada del exintendente de Hurlingham, Luis Acuña, y trabajó en la gestión de Ramiro Tagliaferro en Morón.

Elizabeth Osterberg, en cambio, tiene una trayectoria prolongada dentro del PAMI en áreas médico-administrativas. El cambio en la conducción no implicó modificaciones en las prestaciones ni se explicaron públicamente las razones de las renuncias.

El saliente Esteban Leguizamo había asumido en la gestión de Milei tras haber dirigido la unidad de gestión de la ciudad de Buenos Aires durante la administración de Luana Volnovich, sin antecedentes en el libertarismo.

El PAMI, creado en 1971 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, ha atravesado una historia marcada por intervenciones del Poder Ejecutivo y cambios frecuentes en su conducción. Durante la democracia, el organismo enfrentó crisis financieras, escándalos de corrupción y disputas políticas que involucraron a distintos gobiernos y sectores sindicales.

En la década de 1990, bajo el menemismo, la gestión de Matilde Menéndez terminó en medio de investigaciones por presuntos retornos a prestadores, aunque la exfuncionaria fue sobreseída en 2003. Otros directores enfrentaron causas judiciales, algunas con condenas, como Víctor Alderete, quien en 2015 fue condenado por irregularidades en contrataciones.

Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el PAMI fue intervenido y dirigido por un triunvirato que enfrentó denuncias por negociaciones incompatibles y fraudes, aunque sin condenas definitivas. En ese período también se evidenció una deuda histórica con la Fundación Favaloro.

En la gestión de Néstor Kirchner, la conducción del organismo estuvo marcada por enfrentamientos con sectores sindicales y nuevas intervenciones. Graciela Ocaña, designada en 2004, fue destacada por su perfil externo al oficialismo.

La continuidad de Luciano Di Cesare entre 2007 y 2015 contrastó con la rotación previa, aunque su salida estuvo vinculada a investigaciones por cobros indebidos, que continúan en proceso judicial.

En la administración de Mauricio Macri, se denunciaron irregularidades previas y se modificaron criterios para el acceso a subsidios, generando críticas.

Los cambios actuales en el PAMI reflejan la continuidad de una historia de renovaciones en la conducción del organismo, que administra la obra social de los jubilados y pensionados en Argentina.

Se espera que la nueva gestión de Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg defina próximamente sus líneas de trabajo y políticas para el instituto.

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