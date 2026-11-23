El lunes 23 de noviembre comenzó con perspectivas de inestabilidad meteorológica en distintos puntos de Santa Fe. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas de referencia para la provincia se ubican entre los 18 grados de mínima y los 28 de máxima, mientras que otros servicios anticipan la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

La situación también requiere atención en el sur santafesino, particularmente en localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto, Teodelina, Firmat y otras poblaciones del departamento General López, donde las condiciones pueden variar durante el transcurso de la jornada.

¿Hay alerta meteorológica para Santa Fe?

El SMN emitió advertencias amarillas por tormentas para Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones y San Luis. En tanto, el sur de Chubut y Santa Cruz se encuentra comprendido en avisos por vientos intensos.

Santa Fe no aparece entre las provincias incluidas en ese listado de alertas correspondiente al lunes 23 de noviembre. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de precipitaciones o tormentas localizadas.

Es importante diferenciar ambas situaciones: una alerta meteorológica advierte sobre fenómenos potencialmente peligrosos, mientras que un pronóstico de inestabilidad indica la posibilidad de lluvias o tormentas sin que necesariamente exista una advertencia vigente.

Qué se espera para el sur de Santa Fe

Los informes regionales anticipan un comienzo de semana con nubosidad variable y condiciones que podrían favorecer el desarrollo de precipitaciones aisladas.

Para sectores del centro y sur provincial se contempla la posibilidad de lluvias y tormentas durante el lunes, aunque su distribución y evolución dependerán de las condiciones atmosféricas de cada zona.

En ciudades como Villa Cañás y Venado Tuerto, la recomendación es seguir las actualizaciones meteorológicas durante el día, ya que no existe confirmación de que las precipitaciones alcancen a todas las localidades del departamento General López.

Temperaturas y perspectivas para el martes

El pronóstico general para Santa Fe marca una temperatura máxima cercana a los 28 grados, aunque los valores pueden presentar diferencias entre el norte, el centro y el sur de la provincia.

En la ciudad de Santa Fe, distintos reportes meteorológicos difundidos este lunes presentan máximas diferentes, por lo que resulta conveniente consultar el pronóstico específico de cada localidad.

Para el martes 24 de noviembre, algunas previsiones mantienen la posibilidad de nubosidad y precipitaciones, mientras que otras anticipan una mejora gradual en determinados sectores.