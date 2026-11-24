El Gobierno nacional reunirá este martes 24 de noviembre a su mesa política para definir la estrategia legislativa de cara a los últimos días del período de sesiones ordinarias del Congreso. El encuentro está previsto para las 13 en Casa Rosada y será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reunión tendrá como principales ejes la reforma electoral, el proyecto de ley de ludopatía, el Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El oficialismo buscará coordinar las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios para conseguir los respaldos necesarios y avanzar con las iniciativas antes de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.

La eliminación de las PASO, entre las prioridades

Uno de los principales objetivos del Ejecutivo es avanzar con la reforma electoral, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el jueves.

La iniciativa contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de otras modificaciones al sistema electoral que el Gobierno pretende implementar de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En este marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador político Eduardo «Lule» Menem llevan adelante negociaciones con sectores aliados para intentar garantizar los votos necesarios.

Por el momento, no se conoce el alcance definitivo de los acuerdos ni la posición de todos los bloques legislativos frente a las modificaciones propuestas.

El debate por la ley de ludopatía

Otro de los temas que formará parte del encuentro será el proyecto destinado a abordar la problemática de la ludopatía, que comenzará a discutirse este miércoles en comisiones del Senado.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y su tratamiento se produce ante la proximidad del vencimiento de su estado parlamentario.

Sin embargo, existen diferencias respecto del contenido de la propuesta. Fuentes del oficialismo plantearon la posibilidad de un veto presidencial si prospera el articulado respaldado por sectores de la Iglesia.

Esta alternativa constituye una versión no confirmada, ya que hasta el momento no se anunció formalmente una decisión del Poder Ejecutivo.

Presupuesto 2027 y cambios en el Banco Central

La agenda legislativa también contempla para el jueves el tratamiento de iniciativas vinculadas con el Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Además de Karina Milei, Santilli y Eduardo Menem, se espera que participen del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

También está prevista la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

El resultado de las negociaciones será determinante para establecer qué proyectos podrán avanzar durante los últimos días de noviembre y cuáles podrían quedar pendientes para un eventual período de sesiones extraordinarias.