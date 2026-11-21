La Comuna de Bombal anunció el avance de un programa destinado a la reparación integral de todas las calles de la planta urbana, tanto de hormigón como de asfalto. La iniciativa fue detallada el sábado 21 de noviembre por el presidente comunal, Carlos Gabbi.

Foto: Redes sociales

Gabbi informó que el proyecto será presentado para su financiamiento a través del Fondo de Obras Menores 2026, con un presupuesto estimado superior a los 100 millones de pesos. "Lo que se viene es pedir el proyecto nuevo de Obras Menores 2026 para el arreglo de todas las calles del pueblo", explicó.

Además, el mandatario local indicó que la inversión provincial será complementada con aportes propios de la administración comunal. Esto permitirá cubrir la totalidad de los trabajos previstos en el ejido urbano.

"Con un poco de fondos comunales que siempre le ponemos encima, nos va a permitir cumplir con la prioridad de arreglar todas las calles de nuestro pueblo, de hormigón y de asfalto", agregó Gabbi.

El plan de bacheo integral busca mejorar la infraestructura vial de Bombal, beneficiando a los vecinos y facilitando la circulación en la localidad. La gestión del proyecto y la obtención de los fondos provinciales serán los próximos pasos para iniciar las obras.

Según se informó, la iniciativa fue tratada en una reunión de comisión y se encuentra en etapa de planificación para su presentación formal ante las autoridades provinciales.

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