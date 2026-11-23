El lunes 23 de noviembre, Cristian Tarragona se posicionó como líder en un ranking que combina goles y asistencias en la Primera División del fútbol argentino. El delantero de Unión de Santa Fe comparte el primer lugar con otro futbolista que aún mantiene vínculo parcial con el club.

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Este ranking mide la contribución ofensiva total de los jugadores, sumando tanto los goles convertidos como las asistencias otorgadas durante la temporada. Tarragona, reconocido por su desempeño en el equipo santafesino, destaca en esta tabla que refleja su influencia directa en el ataque.

El compañero en la cima del ranking, cuyo nombre no fue especificado, también tiene relación contractual con Unión, aunque en forma parcial, lo que indica que podría estar cedido o tener algún tipo de vínculo compartido con otra institución.

Este dato resalta la presencia de jugadores vinculados a Unión en los primeros puestos de la estadística ofensiva de la liga, lo que puede ser un indicador del nivel competitivo del equipo en el torneo actual.

El seguimiento de estas estadísticas es habitual para evaluar el rendimiento individual y colectivo, y puede influir en decisiones futuras del club y en el interés de otros equipos.

Se espera que en las próximas fechas se actualicen estos datos y se confirme si Tarragona y su compañero mantienen la punta del ranking hasta el cierre de la temporada.

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