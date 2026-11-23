La diputada provincial Sofía Galnares encabezó el lunes 23 de noviembre en Venado Tuerto una reunión con representantes de las dos circunscripciones del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe. El encuentro se realizó en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y tuvo como objetivo incorporar aportes técnicos y sanitarios al debate de proyectos de ley sobre bienestar y protección animal.

Foto: Redes sociales

Por la 1ª Circunscripción, con sede en Santa Fe, participaron el presidente Andrés Mauriño, la secretaria Anahí Montiel y el tesorero Agustín Suau. En representación de la 2ª Circunscripción, con sede en Rosario, asistieron la vicepresidenta Natalia Doctorovich, el secretario Héctor Camiletti y el vocal suplente Emiliano Di Marco.

Durante la reunión, los profesionales veterinarios compartieron sus perspectivas sobre las iniciativas en análisis, que buscan prevenir el maltrato animal, promover la tenencia responsable y definir las obligaciones del Estado en materia de protección animal. Galnares destacó la importancia de escuchar a quienes trabajan diariamente en esta problemática para lograr una legislación que contemple las distintas realidades de la provincia.

Actualmente, la Cámara de Diputados estudia un proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal que reconoce a los animales como seres sintientes, propone la creación de registros provinciales, campañas de esterilización y vacunación, y medidas para prevenir el abandono. Además, se discute una iniciativa para incorporar al Código de Faltas provincial sanciones específicas por conductas contrarias al bienestar animal, como el abandono o maltrato que no constituyan delitos penales.

Estas propuestas se enmarcan en la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025, que incluyó la protección animal en su artículo 33. La diputada Galnares también mantiene una agenda de trabajo con organizaciones proteccionistas y otras instituciones de la provincia para enriquecer el debate y buscar consensos.

El aporte de los médicos veterinarios permitió sumar una mirada técnica sobre salud animal, prevención de enfermedades y responsabilidades de los propietarios, aspectos clave para el diseño de políticas públicas sostenibles en el tiempo.

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