El Banco Santa Fe iniciará la absorción de los bancos provinciales de Entre Ríos y San Juan, según confirmaron autoridades provinciales el domingo 22 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Desde el gobierno de Santa Fe aseguraron que el contrato vigente que designa al Banco Santa Fe como agente financiero de la provincia no sufrirá modificaciones tras esta operación.

En este contexto, una diputada provincial solicitó formalmente acceder a los documentos que respaldan la absorción y el mantenimiento del contrato, buscando mayor transparencia sobre los términos y condiciones del acuerdo.

El ministro de Economía provincial respondió a la solicitud indicando que el contrato se mantiene vigente y que la operación no afectará la relación financiera entre el Banco Santa Fe y la provincia.

La absorción implica que el Banco Santa Fe asumirá las operaciones y activos de los bancos de Entre Ríos y San Juan, aunque no se detallaron los plazos ni las condiciones específicas de la transición.

Este movimiento se enmarca en una estrategia regional para consolidar la banca pública en el interior del país, aunque resta conocer el impacto que tendrá en los usuarios y en la administración financiera de las provincias involucradas.

La diputada anunció que continuará con el seguimiento del proceso y que evaluará los documentos una vez recibidos para garantizar que se respeten los intereses públicos.

Por su parte, el gobierno provincial reiteró que no hay cambios en el contrato como agente financiero y que la operación busca fortalecer la banca pública en la región.

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