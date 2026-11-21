La ciudad de Santa Fe exportó más de 8 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, según el informe difundido el sábado 21 de noviembre por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior municipal.

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El relevamiento detalla que 25 empresas locales participaron en las ventas internacionales, que alcanzaron a 33 destinos en todo el mundo. La matriz exportadora se caracteriza por un predominio de productos industriales, que representaron casi el 90% del total.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron exportaciones por 7.185.835 dólares, destacándose productos farmacéuticos, medicamentos veterinarios, componentes mecánicos, autopartes y productos químicos. En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aportaron el 10,75% restante, con 865.889 dólares, incluyendo alimentos procesados, golosinas, derivados de cítricos y pescados congelados.

El informe resalta que la economía exportadora de Santa Fe se diferencia de otras zonas de la provincia por su fuerte base industrial y la menor participación de productos primarios.

En cuanto a los mercados, América Latina concentró la mayoría de las ventas, con Brasil y Uruguay a la cabeza. Brasil fue el principal comprador, con exportaciones por 2.072.924 dólares (25,75%), seguido por Uruguay con 1.855.749 dólares (23,05%). Otros destinos relevantes fueron Colombia, Paraguay y México, que en conjunto representaron más del 20% del total.

El Mercosur concentró casi el 60% de las exportaciones, con un valor aproximado de 4,82 millones de dólares, lo que refleja la importancia de la integración regional para las empresas santafesinas. En contraste, las ventas a la Unión Europea sumaron apenas el 3% del total, con Alemania como principal comprador europeo.

Respecto a la logística, el 76,87% de las exportaciones se transportó por vía terrestre, principalmente hacia los países vecinos, mientras que el 21,96% se envió por vía aérea, modalidad utilizada para productos de mayor valor unitario como los farmacéuticos y biotecnológicos. Las aduanas de Santa Fe y Ezeiza concentraron más del 92% del valor exportado.

El informe también señala una evolución variable durante el trimestre: julio concentró el 37,6% del valor exportado, agosto registró una caída del 25,3% y septiembre mostró una recuperación del 22,6%.

El desafío para la ciudad será ampliar la base de empresas exportadoras y diversificar los destinos para sostener y aumentar las ventas internacionales en los próximos meses.

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