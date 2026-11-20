Riesgo país supera los 1.000 puntos y afecta activos argentinos
El viernes 20 de noviembre, el riesgo país argentino superó los 1.000 puntos, alcanzando un nivel no visto en más de un año, en medio de un contexto global adverso y creciente incertidumbre local.
Foto: Redes sociales
El índice, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, llegó a 1.038 puntos, reflejando una mayor percepción de riesgo entre los inversores. Esta suba se da en paralelo a una caída de más del 3% en los bonos de la deuda pública y una baja inicial de más del 2% en las acciones que componen el índice Merval.
Analistas atribuyen esta situación a varios factores, entre ellos el escenario internacional complicado y el clima electoral anticipado para 2027, que genera dudas sobre la capacidad y voluntad del país para cumplir con sus compromisos financieros a largo plazo. Según especialistas, los inversores evalúan no solo la situación actual, sino quién estará a cargo del pago dentro de cinco o diez años.
El analista financiero Javier Timerman señaló que "estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último". Además, fuentes del mercado indicaron que el escepticismo sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial también influye en la caída de los activos.
En el mercado cambiario, el dólar mostró una leve suba y alcanzó su valor más alto del año. El dólar mayorista cotizó a $1.572, mientras que en bancos la divisa se vendió a $1.595. El dólar informal, conocido como "blue", se mantuvo por encima de los $1.600, llegando a $1.640 para la venta.
El riesgo país, calculado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI, representa la prima que exigen los inversores para asumir el riesgo de prestar dinero a Argentina en comparación con Estados Unidos. Cada 100 puntos equivalen a un punto porcentual de tasa adicional.
Este aumento en el riesgo país y la caída en los activos financieros reflejan la incertidumbre que enfrentan los mercados ante la proximidad de un año electoral y un contexto internacional complejo. La evolución de estos indicadores será clave para monitorear la estabilidad económica en los próximos meses.
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