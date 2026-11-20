El viernes 20 de noviembre, el riesgo país argentino superó los 1.000 puntos, alcanzando un nivel no visto en más de un año, en medio de un contexto global adverso y creciente incertidumbre local.

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El índice, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, llegó a 1.038 puntos, reflejando una mayor percepción de riesgo entre los inversores. Esta suba se da en paralelo a una caída de más del 3% en los bonos de la deuda pública y una baja inicial de más del 2% en las acciones que componen el índice Merval.

Analistas atribuyen esta situación a varios factores, entre ellos el escenario internacional complicado y el clima electoral anticipado para 2027, que genera dudas sobre la capacidad y voluntad del país para cumplir con sus compromisos financieros a largo plazo. Según especialistas, los inversores evalúan no solo la situación actual, sino quién estará a cargo del pago dentro de cinco o diez años.

El analista financiero Javier Timerman señaló que "estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último". Además, fuentes del mercado indicaron que el escepticismo sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial también influye en la caída de los activos.

En el mercado cambiario, el dólar mostró una leve suba y alcanzó su valor más alto del año. El dólar mayorista cotizó a $1.572, mientras que en bancos la divisa se vendió a $1.595. El dólar informal, conocido como "blue", se mantuvo por encima de los $1.600, llegando a $1.640 para la venta.

El riesgo país, calculado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI, representa la prima que exigen los inversores para asumir el riesgo de prestar dinero a Argentina en comparación con Estados Unidos. Cada 100 puntos equivalen a un punto porcentual de tasa adicional.

Este aumento en el riesgo país y la caída en los activos financieros reflejan la incertidumbre que enfrentan los mercados ante la proximidad de un año electoral y un contexto internacional complejo. La evolución de estos indicadores será clave para monitorear la estabilidad económica en los próximos meses.