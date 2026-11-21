Una fintech que cotiza en el mercado Nasdaq y administra activos por 20.200 millones de dólares adquirió una firma con sede en Rosario. La operación se concretó el sábado 21 de noviembre y marca un paso estratégico para la empresa estadounidense, que busca desde la ciudad santafesina comandar su expansión en la región.

Foto: Redes sociales

La compra no solo implica la incorporación de una nueva compañía, sino que también representa un cambio en la estrategia de crecimiento de la fintech, que pretende consolidar su presencia en América Latina a partir de Rosario. Según indicaron, la ciudad será el centro desde donde se gestionarán las operaciones regionales.

La firma rosarina adquirida se especializa en servicios financieros digitales, lo que complementa la cartera de productos y servicios de la empresa compradora. Esta integración apunta a potenciar el desarrollo tecnológico y la oferta de soluciones financieras en mercados emergentes.

La operación refleja el interés creciente de empresas internacionales por invertir en el sector fintech argentino, aprovechando la experiencia local y la infraestructura tecnológica disponible. Además, la decisión de establecer un centro de operaciones en Rosario subraya la importancia de la ciudad como polo tecnológico y financiero en la región.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre el monto de la transacción ni sobre los planes específicos a corto plazo, pero se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas iniciativas vinculadas a la expansión regional y al desarrollo de productos.

Esta adquisición se suma a una serie de movimientos similares en el sector financiero digital, donde la competencia por liderar el mercado latinoamericano se intensifica. La fintech que cotiza en Nasdaq busca consolidarse como un actor clave en esta dinámica, aprovechando la experiencia y el talento local de Rosario.

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