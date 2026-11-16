Corte de calle en Rosario para renovar cañerías desde el lunes

Desde el lunes 16 de noviembre, una calle importante del centro de Rosario permanecerá cerrada al tránsito entre las 8 y las 18 horas para llevar a cabo trabajos de renovación de las cañerías de agua.

Foto: Redes sociales

La obra se desarrollará por tramos, avanzando cuadra por cuadra según un cronograma establecido. Sin embargo, dos jornadas del plan de trabajo aún no cuentan con fechas definidas.

Las autoridades locales recomendaron a los vecinos y conductores consultar el cronograma para planificar sus recorridos y evitar inconvenientes durante el período de las obras.

Este corte forma parte de un plan más amplio de mantenimiento y mejora de la red de agua potable en la ciudad, que busca garantizar el buen funcionamiento del servicio a largo plazo.

Por el momento, no se informó cuándo finalizarán los trabajos ni si habrá cortes en el suministro de agua durante las intervenciones.

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