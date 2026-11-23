El Gobierno de Santa Fe organizó esta semana en Rosario el primer Congreso Provincial del Trabajo, con la participación de más de 400 personas vinculadas al ámbito laboral. El encuentro se llevó a cabo en la Sala Rodolfo Walsh de la Sede de Gobierno y abordó los desafíos actuales y futuros del trabajo en la provincia.

Durante la apertura, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó la importancia de que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo integral. Señaló que el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, busca no solo aumentar el Producto Bruto Interno (PIB), sino que ese crecimiento beneficie a toda la población.

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El programa del congreso incluyó ponencias sobre salud mental, productividad, innovación, diálogo social, entornos laborales saludables, tecnología, inteligencia artificial y nuevas competencias laborales. Además, se realizó una mesa tripartita para debatir sobre productividad, empleo y competitividad.

Báscolo resaltó que Santa Fe es la tercera provincia con mayor crecimiento en el sector de la construcción a nivel nacional, detrás de Neuquén y Río Negro, que reciben inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Destacó que este desempeño se debe tanto a la obra pública provincial como al esfuerzo del sector privado para sostener la actividad, en un contexto donde la construcción perdió un 20 % del empleo privado registrado a nivel nacional.

El ministro también subrayó que las políticas públicas en seguridad, educación, salud y producción contribuyen a mejorar la calidad de vida y a generar empleo en la provincia. "Desde el primer día, Santa Fe trabaja en capacitación y formación con la participación de los ministerios de Trabajo, Educación y Producción", explicó.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, señaló que la complejidad del contexto internacional suma desafíos a la situación argentina. Destacó la necesidad de cooperación y trabajo conjunto para proteger a las personas frente a la crisis y aseguró que el gobierno provincial realiza esfuerzos para minimizar su impacto.

El secretario de Trabajo, Julio Genesini, se refirió a las transformaciones en el mundo laboral y su impacto en trabajadores y empleadores. Indicó que el Estado debe estar presente de manera permanente para atender los temas urgentes y planificar el futuro, considerando tanto los beneficios como las posibles consecuencias negativas de esos cambios.

El Congreso Provincial del Trabajo fue un espacio para el diálogo entre distintos sectores y para analizar políticas públicas que promuevan el empleo y el desarrollo en Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.