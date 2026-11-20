El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva. Después de la fase regular y del receso por la fecha FIFA, los 16 equipos clasificados comenzarán a disputar los octavos de final, que se desarrollarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La actividad se pondrá en marcha este viernes, a las 20, con el enfrentamiento entre Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba en el estadio José Amalfitani. El conjunto de Liniers tendrá la localía por haber conseguido una mejor ubicación durante la primera fase.

La competencia se resolverá mediante eliminatorias a partido único, con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados durante la etapa regular.

Todos los partidos de octavos de final Día Hora Partido Viernes 20/11 20:00 Vélez vs. Belgrano Sábado 21/11 15:00 Defensa y Justicia vs. Barracas Central Sábado 21/11 17:00 Argentinos Juniors vs. Independiente Domingo 22/11 16:00 Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza) Domingo 22/11 19:00 River vs. Lanús Domingo 22/11 22:00 Instituto vs. Huracán Lunes 23/11 17:00 Gimnasia (La Plata) vs. Newell's Miércoles 25/11 21:00 Boca vs. Independiente Rivadavia TORNEO CLAUSURA 2026 Octavos de final de la Liga Profesional. Eliminatorias a partido único.

Boca y River, con caminos diferentes hacia la final

River Plate recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19. El equipo de Núñez deberá superar al conjunto granate para acceder a los cuartos de final, donde se enfrentaría con el ganador de Instituto y Huracán.

Por su parte, Boca Juniors cerrará la programación de octavos el miércoles 25, a las 21, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El ganador de ese encuentro jugará en cuartos contra Gimnasia de La Plata o Newell's.

De acuerdo con la distribución del cuadro, Boca y River quedaron en sectores opuestos, por lo que solamente podrían enfrentarse en una eventual final.

Rosario Central y Newell's también buscan avanzar

El fútbol rosarino tendrá dos representantes en la etapa eliminatoria. Rosario Central, que finalizó primero en la Zona B, recibirá el domingo a Gimnasia de Mendoza desde las 16.

Newell's, en tanto, deberá viajar a La Plata para enfrentar a Gimnasia el lunes 23 de noviembre, a partir de las 17.

Los dos equipos rosarinos quedaron ubicados en el mismo sector del cuadro, aunque sus caminos recién podrían cruzarse en semifinales.

Cómo quedaron los posibles cruces de cuartos

Los ganadores de las ocho eliminatorias conformarán los siguientes enfrentamientos:

Instituto/Huracán vs. River/Lanús.

Argentinos Juniors/Independiente vs. Vélez/Belgrano.

Rosario Central/Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia/Barracas Central.

Boca/Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata/Newell's.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales se disputarán durante el primer fin de semana de diciembre

Cuándo se juega la final y qué obtiene el campeón

La definición del Torneo Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata.

Además de conquistar el campeonato, el ganador obtendrá una plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura.

El calendario establece que ese último encuentro se jugará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.