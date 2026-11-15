Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe eliminan pago manual desde diciembre

La Dirección Provincial de Vialidad informó que a partir del martes 1 de diciembre, tres estaciones de peaje ubicadas en la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de aceptar pagos en efectivo o manuales.

Foto: Redes sociales

Los conductores deberán contar con el dispositivo Telepase para poder circular sin inconvenientes. La medida afecta a las cabinas de peaje que hasta ahora permitían el pago en efectivo.

Desde la autoridad vial indicaron que hay tiempo hasta el lunes 30 de noviembre para obtener el Telepase sin costo, a fin de evitar multas o sanciones por circular sin el dispositivo.

Esta decisión forma parte de un plan para agilizar el tránsito y reducir las demoras en los puntos de cobro de la autopista, que conecta dos de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe.

Los usuarios pueden gestionar el Telepase a través de los canales oficiales habilitados, donde se ofrece el dispositivo sin cargo hasta la fecha límite establecida.

En este marco, se recomienda a los automovilistas que aún no cuentan con el sistema electrónico realizar el trámite cuanto antes para evitar inconvenientes a partir del 1 de diciembre.

La eliminación del pago manual en estas estaciones de peaje se suma a otras iniciativas provinciales para modernizar la infraestructura vial y mejorar la experiencia de los usuarios en las rutas santafesinas.

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