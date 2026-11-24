Bomberos rescataron a ciclista que cayó en zanjón en Venado Tuerto
El domingo 22 de noviembre, poco después de las 0:40, los bomberos de Venado Tuerto fueron convocados a la calle Eterovich, entre Alem y Tucumán, para asistir a un ciclista que había caído en un zanjón de aproximadamente dos metros de profundidad.
Foto: Redes sociales
Por causas que no fueron establecidas, el conductor de la bicicleta perdió el control y terminó dentro de la cuneta, sufriendo un traumatismo en su miembro inferior derecho.
El equipo de bomberos realizó el rescate del hombre y, tras la extracción, personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) evaluó su estado. Debido a las lesiones, el ciclista fue trasladado al Hospital Regional Alejandro Gutiérrez para recibir atención especializada.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales que colaboraron con el operativo de rescate y seguridad.
El caso se encuentra en investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la caída del ciclista.
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