Una vecina de Venado Tuerto realizó un reclamo público el lunes 23 de noviembre por el estado del Parque Municipal, uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad.

Foto: Redes sociales

Según relató, durante la tarde del domingo 22 de noviembre, mientras compartía el lugar con su familia, constató que los baños permanecían cerrados y que no había canillas habilitadas para que los visitantes pudieran acceder al agua potable.

El parque, que ese día contó con una importante concurrencia de familias, niños y emprendedores, presentaba estas deficiencias que afectan la experiencia de quienes lo visitan.

La vecina, identificada como Sandra, cuestionó la gestión municipal y las prioridades en el mantenimiento de los espacios públicos. Señaló que gobernar implica no solo inaugurar obras o realizar anuncios, sino también atender las necesidades diarias de los vecinos y mantener en condiciones los lugares de encuentro comunitarios.

"Una ciudad no puede concentrar toda su atención en determinadas obras, anuncios o eventos y dejar de lado las necesidades cotidianas de sus vecinos", expresó.

Además, destacó que los espacios públicos pertenecen a toda la comunidad y que garantizar su buen estado es fundamental para que los vecinos puedan disfrutarlos plenamente.

El reclamo pone en foco la importancia de asegurar el funcionamiento básico de servicios en áreas recreativas, especialmente en lugares con alta concurrencia durante los fines de semana.

Hasta el momento, no se registraron respuestas oficiales sobre el estado de los baños ni sobre las medidas que se tomarán para resolver esta situación.

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