Un hombre de 41 años falleció durante la madrugada del domingo 22 de noviembre tras un choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 299, en jurisdicción de Las Palmeras, provincia de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El accidente ocurrió alrededor de la 1.25 cuando dos vehículos de carga que circulaban en sentido sur-norte colisionaron por alcance. Uno de los camiones transportaba soda cáustica en un semirremolque y era conducido por un hombre de 35 años, quien no sufrió heridas.

El otro camión, con acoplado, era manejado por un hombre de 41 años que viajaba acompañado por una mujer de 37 años y dos niñas de 15 y 9 años. A raíz del impacto, las tres acompañantes quedaron atrapadas en la cabina y fueron rescatadas por Bomberos Voluntarios de Sunchales y Arrufó.

Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Sunchales para recibir atención médica. El conductor de 41 años falleció cerca de las 3.15 durante el traslado al centro de salud.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Guardia Provincial y Gendarmería Nacional. La Fiscalía en turno intervino para investigar las causas del siniestro.

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