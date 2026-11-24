El programa Huerteros en tu Barrio llega a Plaza de la Democracia
El miércoles 25 de noviembre, de 10 a 12, se realizará una nueva edición del programa “Huerteros en tu Barrio” en la Plaza de la Democracia, ubicada en Brown y Lisandro de la Torre, en el barrio Centro II de Venado Tuerto.
Foto: Redes sociales
La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Vecinales de la Municipalidad, busca facilitar el contacto directo entre productores hortícolas y consumidores, permitiendo la compra de productos frescos a precios accesibles.
Además de promover la economía social de los emprendedores locales, el programa incorpora un componente ambiental. Durante la jornada, los asistentes podrán entregar materiales reciclables limpios y secos en un puesto especial, a cambio de ecomonedas. Estas monedas pueden utilizarse para pagar en los puestos de los huerteros o en la actividad “Venite al Parque”.
En caso de lluvia, la actividad se reprogramará para el jueves 26, en el mismo horario.
Esta propuesta se suma a otras acciones municipales orientadas a fortalecer la producción local y fomentar prácticas sustentables en la comunidad.
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