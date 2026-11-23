El jueves 19 de noviembre, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó la conformación del cuerpo de baile que representará a la provincia en la 67ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se realizará del 23 al 31 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina.

Foto: Redes sociales

La selección se realizó tras una convocatoria abierta que reunió a 483 artistas en audiciones presenciales en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Avellaneda. De ese proceso, quedaron elegidas 40 personas oriundas de 20 localidades santafesinas que integrarán el elenco oficial.

El Ministerio de Cultura iniciará los ensayos el sábado 28 de noviembre, con vistas a la presentación oficial que tendrá lugar el 29 de enero, durante la séptima luna del festival.

El secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, destacó que esta es la tercera convocatoria pública consecutiva para seleccionar al cuerpo de baile provincial. Según Ricci, la propuesta artística de este año rendirá homenaje a las mujeres santafesinas y refleja una política pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Susana Rueda.

Ricci valoró la calidad de los bailarines seleccionados, muchos formados en instituciones públicas dependientes de la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura, y señaló que esto jerarquiza la danza y la coreografía santafesina como un lenguaje artístico presente en Cosquín.

El cuerpo de baile está integrado por bailarines y bailarinas de Avellaneda, Bustinza, Casilda, Diego de Alvear, El Trébol, Firmat, Gálvez, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales, Totoras, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y Villa Guillermina.

Además, el elenco contará con un ensamble musical compuesto por Marisa Gallo y Eugenia Vadalá en guitarra, Samira Abdala en bajo, China Virgolini en percusión y diseño de paisajes sonoros, Juliana Zalazar en bandoneón, Cecilia Mercado en piano, y las voces de Julia Pistono, Fati Latino, Magui Perone y Clara Bertolini, quien también dirige musicalmente el proyecto.

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