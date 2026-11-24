El programa de salud animal “Orejas Verdes” llevó sus servicios al barrio Santa Rosa de Venado Tuerto los días martes 17 y miércoles 18 de noviembre. La actividad se realizó en el espacio comunitario ubicado en Balcarce 415, con la organización de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno local.

Foto: Redes sociales

Durante las jornadas, se aplicaron 44 vacunas antirrábicas a perros y gatos mayores de tres meses, atendiendo a los animales según el orden de llegada. Además, se realizaron 21 cirugías de castración programadas previamente mediante turnos asignados a través del Móvil Quirúrgico Municipal.

Desde el programa “Orejas Verdes” destacaron la participación de los vecinos y agradecieron la colaboración del centro de salud del barrio para el desarrollo de la actividad.

Estas acciones forman parte de las políticas municipales para el control sanitario y la prevención de enfermedades zoonóticas en la ciudad, con especial atención a la tenencia responsable de mascotas.

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