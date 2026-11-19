Un accidente de tránsito se produjo este jueves al mediodía en calle 52, entre 63 y 65. El conductor de la motocicleta fue asistido por el SIES 107 y trasladado al hospital local.

Un motociclista debió ser trasladado al hospital de Villa Cañás luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió este jueves 19 de noviembre, alrededor de las 12:39, en calle 52, entre 63 y 65, y motivó la intervención de distintos servicios de emergencia de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, la institución fue convocada por el Grupo de Emergencias para colaborar en un siniestro vial registrado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta había colisionado con un automóvil estacionado. Por el momento, no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias que provocaron el impacto ni sobre la mecánica del accidente.

El motociclista fue trasladado al hospital

Tras la colisión, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) brindó asistencia al conductor de la motocicleta en el lugar del hecho.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado al hospital local para una evaluación médica. El comunicado oficial no precisó la gravedad de las posibles lesiones ni informó si fue necesario que permaneciera internado.

Tampoco trascendieron datos sobre la identidad o la edad de la persona involucrada.

Intervención de los servicios de emergencia

Bomberos Voluntarios informó que su personal realizó tareas de apoyo durante el procedimiento, colaborando con el aseguramiento de la escena y la prevención de riesgos.

Estas acciones estuvieron destinadas a preservar la seguridad de los equipos que trabajaban en el operativo y de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Además del personal de Bomberos y del SIES 107, participaron agentes de Tránsito y efectivos policiales.

La intervención se desarrolló de manera conjunta entre los organismos convocados, aunque el parte institucional no especificó si fue necesario implementar restricciones temporales a la circulación vehicular en ese sector.

Las circunstancias del choque aún no fueron informadas

Uno de los aspectos que resta establecer es cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el vehículo estacionado.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones acerca del recorrido previo del motociclista, las condiciones de circulación ni otros factores que pudieran haber intervenido en el accidente.

Por ese motivo, no es posible determinar responsabilidades a partir de la información disponible.

El hecho se registró en una calle de Villa Cañás durante el horario del mediodía y requirió la actuación coordinada de los organismos locales de emergencia.

El parte de Bomberos confirma la asistencia y el posterior traslado del motociclista, pero no aporta información sobre su evolución médica. La situación del conductor y las causas del siniestro permanecen sin precisiones oficiales adicionales.