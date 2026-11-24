El Gobierno de Venado Tuerto anunció la realización de un seminario gratuito de nutrición deportiva destinado a brindar herramientas y conocimientos relacionados con la alimentación y su incidencia en el rendimiento físico durante los entrenamientos y las competencias.

La actividad tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, entre las 14 y las 17.30, en la Casa del Bicentenario, ubicada en la intersección de 2 de Abril y Cabral.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, junto con la Dirección de Deportes, y contará con la participación del especialista Leonardo Ferrareto, quien estará a cargo de desarrollar los diferentes contenidos de la capacitación.

La alimentación como parte del entrenamiento

Bajo la denominación “Seminario de Nutrición Deportiva: conceptos para la optimización del rendimiento”, la propuesta buscará acercar conocimientos aplicables a diferentes disciplinas, tanto individuales como colectivas.

Durante el encuentro se analizarán las necesidades nutricionales de quienes practican deportes de equipo y actividades de resistencia, considerando las exigencias físicas y energéticas que presenta cada disciplina.

Uno de los principales ejes será la hidratación durante la actividad deportiva. En este sentido, se abordará el consumo de líquidos y bebidas deportivas, así como su relación con el rendimiento físico y la reposición de líquidos durante el ejercicio.

La capacitación permitirá conocer diferentes aspectos de la planificación alimentaria vinculada con la práctica deportiva, teniendo en cuenta que las necesidades pueden variar según las características y la intensidad de cada actividad.

Recuperación física y suplementos deportivos

Otro de los temas previstos será la alimentación posterior al ejercicio, con especial atención a las estrategias nutricionales vinculadas con la recuperación muscular y la reposición de energía después de los entrenamientos o las competencias.

Además, el seminario incluirá un apartado dedicado a los suplementos deportivos, en el que se analizará la evidencia científica que respalda su utilización dentro de la práctica física.

Este contenido estará orientado a brindar información que permita comprender el papel de la suplementación y su relación con las necesidades nutricionales de los deportistas.

La propuesta se enmarca en las actividades de formación impulsadas por el municipio para facilitar el acceso a conocimientos relacionados con la salud, la actividad física y el deporte.

Cómo participar del seminario

La participación será gratuita, aunque las personas interesadas deberán completar una inscripción previa mediante la plataforma de trámites digitales del Gobierno de Venado Tuerto.

El encuentro tendrá una duración de tres horas y media y reunirá diferentes contenidos vinculados con la preparación nutricional, la hidratación y la recuperación física.

Desde la organización no se precisó, en la información difundida, la cantidad de lugares disponibles para asistir a la capacitación.