Un hombre oriundo de la ciudad de Santa Fe denunció el martes 24 de noviembre que fue víctima de una propuesta laboral falsa que lo llevó a Venado Tuerto, donde quedó sin recursos para regresar a su lugar de origen.

Según explicó, fue convocado por el dueño de un campo en Venado Tuerto para trabajar, pero al llegar a la ciudad perdió contacto con esa persona y no recibió ayuda para trasladarse ni para comenzar la actividad laboral.

Actualmente, el hombre se encuentra en la Plaza San Martín de Venado Tuerto, donde solicitó colaboración para poder volver a Santa Fe. También pidió que le ofrezcan algún trabajo o changa para reunir el dinero necesario.

Un vecino de Venado Tuerto que se comunicó con él informó que el supuesto empleador nunca fue a buscarlo ni a la terminal de ómnibus, lo que dejó al hombre en una situación de vulnerabilidad en la ciudad.

La denuncia se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron la imagen y el pedido de ayuda para que pueda regresar a su ciudad o conseguir un empleo temporal.

Por el momento, no se registraron respuestas oficiales ni de organismos locales sobre el caso, que pone en evidencia la problemática de ofertas laborales engañosas que afectan a personas que se trasladan con expectativas de trabajo.

Se recomienda a quienes reciban propuestas laborales verificar la información y contar con medios para comunicarse y trasladarse antes de aceptar viajes o cambios de residencia por trabajo.

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