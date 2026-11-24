Venado Tuerto se alista para celebrar una nueva edición de la Noche de los Museos, que tendrá lugar el viernes 27 y sábado 28 de noviembre. La iniciativa, organizada por el gobierno municipal, abrirá 34 espacios culturales y patrimoniales al público desde las 19 hasta la medianoche.

Foto: Redes sociales

La secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, informó que esta edición incluirá nuevas instituciones participantes, entre ellas el Polo Club, que permitirá conocer su historia y actividades. También se suman propuestas como intervenciones artísticas y tatuajes en vivo en el espacio Dauhaus, ubicado en Castelli y 25 de Mayo.

Además, se exhibirán automóviles antiguos en el playón del ferrocarril y motocicletas clásicas en la Escuela Normal. La Casa del Bicentenario ofrecerá actividades artísticas y muestras de talleres que funcionan durante el año, ampliando la oferta cultural especialmente en el sector sur de la ciudad.

Entre los espacios tradicionales que participarán se encuentran el Templo Masónico, el Molino, el Obispado, la Iglesia Catedral, los centros de veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios, bibliotecas y el Radio Club. El Archivo Histórico Digital presentará una muestra sobre los 50 años del golpe de Estado de 1976, mientras que el Museo Regional Cayetano Silva expondrá objetos de la vida cotidiana del antiguo Venado Tuerto.

La Galería Picasso abrirá con la colaboración de la familia de su fundador y artistas locales, y el Colegio de Arquitectos mostrará los resultados de un concurso fotográfico realizado durante el año. También participarán la Escuela Municipal de Teatro Musical y el Centro Cultural Municipal.

Para facilitar el acceso, el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) será gratuito durante las dos noches del evento.

Carabajal destacó que la Noche de los Museos se ha convertido en una tradición esperada por la comunidad y visitantes de la región, y que la cultura es entendida como un factor de transformación social y económica para la ciudad. La funcionaria recordó que su gestión al frente de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural continuará hasta diciembre de 2027, cuando finaliza el segundo mandato del intendente Leonel Chiarella.

Por otra parte, confirmó que el evento Venado Celebra se realizará el martes 22 de diciembre en la plaza San Martín, con propuestas participativas y ambientaciones para las familias.

La Noche de los Museos es una oportunidad para recorrer y conocer la historia, el patrimonio y la cultura local, con una variada oferta que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas con actividades para todos los gustos.

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