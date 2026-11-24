Venado Tuerto organiza jornada de intercambio de reciclables
El Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Subsecretaría de Gestión Participativa, llevará adelante una jornada de intercambio de reciclables el miércoles 25 de noviembre, de 16.30 a 18.30, en la plaza Fleming, ubicada en la intersección de avenida Eva Perón y Rivadavia.
Foto: Redes sociales
La iniciativa forma parte del programa municipal “Reciclar Venado” y tiene como objetivo fomentar la separación diferenciada de residuos en origen. Durante el encuentro, los vecinos podrán entregar materiales reciclables como plásticos (botellas, envases y tapitas), vidrios (frascos y botellas enteras), latas de aluminio y conserva, además de papel y cartón.
Como incentivo por su compromiso ambiental, quienes participen recibirán un ecotacho, un contenedor especialmente diseñado para facilitar y mantener el hábito del reciclaje en los hogares.
Esta actividad se enmarca en las políticas municipales orientadas a la gestión ambiental y la reducción de residuos, buscando involucrar a la comunidad en prácticas sustentables que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida en la ciudad.
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