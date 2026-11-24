La plataforma Disney estrenó el lunes 23 de noviembre la serie "Así Somos", protagonizada por los integrantes del grupo "Nadie Dice Nada", entre ellos Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo.

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En uno de los episodios, el personaje de Santi Talledo presenta un show en un restaurante ficticio llamado Cuesta Trattoria, donde menciona que la pizza y la pasta son libres, y presenta a "recién llegadas de París, Milán, Venado Tuerto" a un grupo de mozos vestidos de drag queen, junto con otros personajes del elenco.

El uso del nombre de Venado Tuerto en este contexto generó críticas por parte de algunos espectadores, que consideraron que la comparación con ciudades reconocidas mundialmente como París y Milán resulta inapropiada o poco acertada. Venado Tuerto es conocida regionalmente como la "Cuna de la Marcha San Lorenzo".

La serie, que cuenta con ocho capítulos de poco más de 20 minutos cada uno, combina comedia con elementos dramáticos y pone énfasis en la amistad entre los protagonistas. Para los seguidores de "Nadie Dice Nada" y Luzu, la producción puede resultar atractiva, aunque algunas opiniones señalan que la calidad actoral y algunos chistes son irregulares.

Entre el elenco también participan Sofi Morandi, Maite Lanata y Oscar Martínez, quienes reciben menciones positivas por sus actuaciones. El mensaje central de la serie destaca la importancia de la amistad y la confianza en los amigos como la familia elegida.

El estreno en una plataforma global como Disney amplía la visibilidad de la serie y, por extensión, la mención de Venado Tuerto, aunque la recepción del humor utilizado en la referencia a la ciudad es dispar.