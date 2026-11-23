El Ballet Estable Municipal de Venado Tuerto presentó el domingo 15 de noviembre el espectáculo “Mujeres que amaron tanto” en la sala 2 “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal. La propuesta artística rindió homenaje a mujeres que dejaron una marca en la historia de la danza y que continúan siendo referentes para nuevas generaciones.

Foto: Redes sociales

Bajo la dirección de la profesora Melisa Luciani, el elenco desarrolló una puesta coreográfica inspirada en figuras femeninas que marcaron distintas épocas, estilos y formas de expresión dentro de la danza. El espectáculo buscó reconocer el aporte de estas mujeres tanto desde la interpretación como desde la creación artística, recuperando sus historias y el legado que dejaron en escenarios de diferentes partes del mundo.

Entre las artistas homenajeadas se encontraron Alicia Alonso, reconocida por su trayectoria en el ballet cubano y su influencia en la danza clásica latinoamericana; Marie Taglioni y Carlotta Grisi, figuras del ballet romántico del siglo XIX; Norma Miller, vinculada con el lindy hop; y Gwen Verdon, destacada en la danza y el teatro musical. También formaron parte del recorrido Eleonora Cassano y Maira Mansilla, referentes argentinas de distintas generaciones.

La presentación contó además con la participación especial del Ballet Renacer, así como de los bailarines Fiama Casadey y Facundo Lieby. El montaje coreográfico se construyó a partir de las historias y características artísticas de las mujeres homenajeadas, trasladando al escenario diferentes estilos y formas de interpretar la danza.

Esta producción local permitió acercar al público parte de la historia de la danza a través de nuevas interpretaciones realizadas por artistas que desarrollan su actividad en Venado Tuerto. La iniciativa se enmarcó dentro de las actividades culturales del Ballet Estable Municipal, espacio que participa regularmente en propuestas escénicas de la ciudad.

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