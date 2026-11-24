Estudiantes de quinto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) Nº 602 “General San Martín” de Venado Tuerto participaron de una capacitación sobre seguridad alimentaria, orientada a incorporar conocimientos vinculados con el cuidado de la salud y las exigencias del mercado laboral.

La actividad fue organizada por el Gobierno municipal, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, área que conduce Adrián Panozzo, y se desarrolló durante dos encuentros presenciales en los que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la elaboración y conservación de alimentos.

Durante las jornadas, los estudiantes trabajaron sobre las condiciones de higiene que deben respetarse en cada etapa de la cadena alimentaria, los procedimientos para prevenir la contaminación y las prácticas necesarias para garantizar que los productos sean aptos para el consumo humano.

Una herramienta para ingresar al mercado laboral

Uno de los principales contenidos de la propuesta estuvo relacionado con el Carnet de Manipulador de Alimentos, una certificación obligatoria para quienes desempeñan tareas vinculadas con la elaboración, el fraccionamiento, el transporte o la comercialización de productos alimenticios.

La formación busca que los jóvenes conozcan los requisitos sanitarios que deberán cumplir en caso de incorporarse laboralmente a establecimientos gastronómicos, comercios o emprendimientos relacionados con la producción de alimentos.

Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria informaron que, en el marco del trabajo desarrollado con instituciones educativas de Venado Tuerto, ya se otorgaron gratuitamente más de 430 carnets a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario.

Según la información difundida, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) permite acceder a esta certificación a partir de los 17 años, una vez completada la capacitación correspondiente. El documento tiene una vigencia de tres años.

Formación y prevención desde la escuela

Panozzo destacó la participación de los alumnos durante los encuentros y explicó que las preguntas y el intercambio de experiencias forman parte de la dinámica de las capacitaciones.

El funcionario también señaló que muchos de los jóvenes se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios y que contar con esta certificación puede facilitar su incorporación a actividades laborales vinculadas con el sector alimentario.

Además de su aplicación en el ámbito profesional, los contenidos abordados durante las jornadas pueden trasladarse a situaciones cotidianas, como la preparación de comidas, la conservación de productos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el municipio junto con establecimientos educativos de la ciudad para promover buenas prácticas sanitarias y acercar herramientas de formación a los futuros egresados.

Por el momento, no se informó cuántos estudiantes de la Escuela Nº 602 obtendrán la certificación tras estos encuentros ni las fechas de las próximas capacitaciones.