El lunes 30 de noviembre, en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, se realizará el encuentro abierto al público “Repensarnos”, que abordará los desafíos de la innovación, las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo.

Foto: Redes sociales

La actividad es organizada por la empresa Venturino y el Gobierno de Venado Tuerto, con el apoyo de instituciones educativas, entidades intermedias y empresas locales. Está dirigida a empresarios, emprendedores, estudiantes, docentes y profesionales interesados en las transformaciones que atraviesan los procesos productivos y las organizaciones.

La referente empresarial Patricia Jebsen será una de las principales expositoras. Jebsen cuenta con una trayectoria en comercio electrónico y transformación digital, con experiencia en empresas como Mercado Libre, Falabella, Cencosud, Grupo Clarín, Beat y Rappi. Fue vicepresidenta y presidenta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y lideró la realización de las primeras ediciones de CyberMonday y Hot Sale en Argentina.

Además, Jebsen es autora del libro Pensar Diferentes y reconocida por su aporte al liderazgo y desarrollo del talento. En redes sociales es conocida como la “mami corporativa”, donde comparte consejos sobre vida laboral.

El programa del encuentro incluye dos paneles temáticos. El primero, “Innovación, tecnología y eficiencia”, contará con Antonio Peña, de Overboost Kamay, y Milton Berman, de WakeUp Labs, quienes analizarán el impacto de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en los procesos empresariales.

El segundo panel, “Personas, nuevas generaciones y futuro del trabajo”, tendrá como protagonistas a Patricia Jebsen, al intendente Leonel Chiarella y al CEO de Venturino, Fernando Nebbia. Se debatirán las expectativas laborales, la formación de recursos humanos y la articulación entre el sector productivo, el Estado y las instituciones educativas.

En los últimos meses, el Gobierno de Venado Tuerto ha reforzado alianzas estratégicas con empresas e instituciones para promover espacios de diálogo sobre producción, educación, tecnología y empleo. En este marco, “Repensarnos” busca fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes generan empleo, forman a futuros profesionales y comienzan su inserción laboral.

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