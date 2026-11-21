Patricia Jebsen participará en encuentro sobre innovación en Venado Tuerto
El lunes 30 de noviembre, en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, se realizará el encuentro abierto al público “Repensarnos”, que abordará los desafíos de la innovación, las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo.
Foto: Redes sociales
La actividad es organizada por la empresa Venturino y el Gobierno de Venado Tuerto, con el apoyo de instituciones educativas, entidades intermedias y empresas locales. Está dirigida a empresarios, emprendedores, estudiantes, docentes y profesionales interesados en las transformaciones que atraviesan los procesos productivos y las organizaciones.
La referente empresarial Patricia Jebsen será una de las principales expositoras. Jebsen cuenta con una trayectoria en comercio electrónico y transformación digital, con experiencia en empresas como Mercado Libre, Falabella, Cencosud, Grupo Clarín, Beat y Rappi. Fue vicepresidenta y presidenta de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y lideró la realización de las primeras ediciones de CyberMonday y Hot Sale en Argentina.
Además, Jebsen es autora del libro Pensar Diferentes y reconocida por su aporte al liderazgo y desarrollo del talento. En redes sociales es conocida como la “mami corporativa”, donde comparte consejos sobre vida laboral.
El programa del encuentro incluye dos paneles temáticos. El primero, “Innovación, tecnología y eficiencia”, contará con Antonio Peña, de Overboost Kamay, y Milton Berman, de WakeUp Labs, quienes analizarán el impacto de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en los procesos empresariales.
El segundo panel, “Personas, nuevas generaciones y futuro del trabajo”, tendrá como protagonistas a Patricia Jebsen, al intendente Leonel Chiarella y al CEO de Venturino, Fernando Nebbia. Se debatirán las expectativas laborales, la formación de recursos humanos y la articulación entre el sector productivo, el Estado y las instituciones educativas.
En los últimos meses, el Gobierno de Venado Tuerto ha reforzado alianzas estratégicas con empresas e instituciones para promover espacios de diálogo sobre producción, educación, tecnología y empleo. En este marco, “Repensarnos” busca fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes generan empleo, forman a futuros profesionales y comienzan su inserción laboral.
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