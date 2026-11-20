Venado Tuerto iniciará este viernes 20 de noviembre una serie de actividades culturales que se extenderán hasta el lunes 23, aprovechando el fin de semana largo. La programación incluye teatro, música, exposiciones, charlas y ferias en diversos puntos de la ciudad.

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La apertura será a las 17 horas con la Feria de Libros en La Biblio Ameghino. Por la noche, el Centro Cultural Municipal recibirá la obra teatral "La Cena de los Tontos" y el espectáculo "Historias que se cuentan bailando" de Gustavo Guerrero, mientras que a las 21:30 se presentará "Flamenco y algo más" en el Galpón del Arte.

El sábado 21 comenzará a las 9 horas con la charla taller "Adolescencia, derechos e instituciones" en el Espacio Runciman. Desde las 10 horas estarán disponibles el Mercado del Futuro en La Usina Cultural, la muestra "MIA Artistas Venadenses" en el Museo de Arte MIA y la Feria de Libros en La Biblio Ameghino.

Por la tarde, a las 15 horas, se inaugurará la exposición "CreativaMente" en la Asociación Española. A las 19 horas se realizarán varias actividades simultáneas: una charla sobre numismática con Mabel Esteve en La Biblio Ameghino, una degustación de té en La Raíz, la celebración del noveno aniversario de Beer House y el show "Melodías Maravillosas 2026" en el Teatro Ideal.

La oferta nocturna del sábado incluye un Concierto Lírico en la Catedral, la Noche de Tributos en Distrito 02, la obra "Dandy" en el Teatro Malandra, el Show de Fin de Año de Los Carteros del Viento en el Club Central Argentino, un recital de Alejandro Balbis y Jesús Fernandez, "El Pelícano" en el Galpón del Arte y la obra "Bianco Nero" en el Centro Cultural Municipal.

El domingo 22 comenzará a las 9 horas con la propuesta "Venite al Parque" en el Parque Municipal, sujeta a condiciones climáticas. Desde las 15 horas se sumarán el Paseo de Moda Circular en la Plaza Juan Pablo II y la Marcha del Orgullo en la Plaza San Martín.

A las 16 horas se realizará el "K-Break Edición Bingo!" en La Biblio Ameghino, seguido por las funciones del Festival Kids a las 17 y 19 horas en el Teatro Ideal. A las 18:30 se presentará "Comedia Mágica 2" en el Centro Cultural Municipal.

El cierre de la agenda será el lunes 23 con la reapertura de la muestra "MIA Artistas Venadenses" a las 17 horas en el Museo de Arte MIA. Desde las 20 horas se desarrollará la actividad Estación Astronómica en el Aeródromo Municipal y el Parque Municipal General Belgrano, y a las 21:30 se realizará el recital "Martín Masiello - La voz que recorre el mundo" en el Teatro Ideal.

Esta programación busca ofrecer variadas opciones culturales para vecinos y visitantes durante el fin de semana largo, con propuestas para distintos públicos y edades.

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