Trece salas de Rosario abren gratis este miércoles por la noche
El miércoles 24 de noviembre, trece salas de teatro y espacios culturales de Rosario abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19.30 y las 23. La iniciativa incluye diversas propuestas como ensayos abiertos, espectáculos de clown, música folclórica y un rincón para que los asistentes puedan probarse vestuarios.
Foto: Redes sociales
Cada sala prepara una programación especial para esa jornada, destinada a acercar al público a las actividades artísticas y escénicas que se desarrollan en la ciudad. La apertura de puertas sin costo busca fomentar la participación y el conocimiento de las distintas expresiones culturales locales.
Entre las actividades previstas se destacan presentaciones en vivo, talleres y encuentros con artistas, aunque la programación específica de cada sala no fue detallada en el material recibido. La propuesta se enmarca en un esfuerzo por revitalizar la escena cultural rosarina y promover el acceso libre a la cultura.
La iniciativa se desarrollará exclusivamente en la noche del miércoles 24 de noviembre, en los horarios indicados, y está dirigida a toda la comunidad interesada en las artes escénicas y la cultura popular.
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