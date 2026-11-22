La reserva municipal de Granadero Baigorria fue cerrada por una semana a partir del domingo 22 de noviembre debido a la crecida del río Paraná. Las autoridades locales tomaron esta medida para prevenir riesgos ante el avance del agua en la zona protegida.

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El aumento del nivel del río provocó que los animales silvestres que habitan la reserva se acerquen a la costa, lo que puede generar situaciones de riesgo para los visitantes y la fauna. Por este motivo, se recomienda mantener la distancia y no intentar acercarse ni alimentar a los animales en caso de encontrarlos.

Desde el municipio indicaron que la medida será reevaluada al término de la semana, dependiendo de la evolución del caudal del Paraná. Además, se recordó a la población la importancia de respetar el cierre para garantizar la seguridad tanto de las personas como de la fauna local.

La crecida del río Paraná forma parte de un fenómeno climático que afecta a varias localidades de la región, donde ya se registraron cortes de energía y evacuaciones preventivas en zonas vulnerables. En este marco, las autoridades continúan monitoreando la situación para tomar las medidas necesarias y minimizar el impacto en la comunidad y el ambiente.

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