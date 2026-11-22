La ciudad de Santa Fe registró precipitaciones mínimas durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, mientras que en el sur provincial se registraron lluvias más significativas, con acumulados de entre 20 y 30 milímetros. Según explicó Pablo Lucero, especialista en clima, la zona de inestabilidad se desplazó hacia el sur, lo que evitó que las tormentas fuertes previstas afectaran a la capital provincial.

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El domingo 22 de noviembre, la temperatura máxima en Santa Fe alcanzó los 29°C, con nubosidad variable y viento leve a moderado del sur. Durante la mañana, la temperatura rondaba los 22,1°C, con una humedad relativa del 69% y presión atmosférica de 1010,9 hectopascales. Las temperaturas mínimas para los próximos días se mantendrán estables, entre 17°C y 20°C.

En localidades del sur santafesino, como San Cristóbal, se reportaron episodios aislados de granizo, mientras que en sectores cercanos a Arrufó, Ambrosetti y San Guillermo se registraron chaparrones.

El pronóstico para el lunes 23 de noviembre indica nubosidad variable con posibles precipitaciones aisladas, temperaturas entre 17°C y 25°C, y vientos que soplarán del este, rotando al sur por la tarde. Para el martes 24, se esperan condiciones inestables al inicio del día con lluvias y una posterior mejora, temperaturas de entre 18°C y 29°C, y viento leve a moderado del sur. En ambos días podría sentirse una sensación térmica elevada.

El seguimiento de estas condiciones es importante para anticipar posibles cambios en la región, especialmente en zonas rurales y urbanas que podrían verse afectadas por las lluvias y la inestabilidad atmosférica.

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