El lunes 23 de noviembre, el Gobierno Municipal de Firmat inició los primeros trabajos para la construcción del Canal Noroeste, una obra destinada a mejorar el sistema de desagües hídricos de la ciudad.

Foto: Redes sociales

Las tareas comenzaron con la reforma de la alcantarilla ubicada en el bulevar Solís, en la intersección con el canal Pata de Palo. Esta intervención incluye el retiro de la losa existente, la elevación de los muros laterales y la colocación de una nueva losa a mayor altura. Estas acciones preparan el terreno para la limpieza y la ejecución del nuevo canal.

El Canal Noroeste es una obra estratégica que permitirá interceptar y derivar hacia el arroyo Saladillo los caudales provenientes de las zonas rurales. Esto beneficiará directamente a los barrios La Hermosa, Nadal y Fredriksson, que actualmente enfrentan dificultades por el escurrimiento del agua.

El proyecto contempla un trazado aproximado de cuatro kilómetros, con una excavación estimada en 30.000 metros cúbicos. Además, incluye la construcción de cuatro alcantarillas principales y otras 15 en predios particulares. El plazo previsto para la finalización de la obra es de 12 meses.

Esta iniciativa se desarrolla en conjunto entre el Gobierno Municipal de Firmat y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Plan Integral de Desagües Hídricos que busca fortalecer la infraestructura para la gestión del agua en la región.

La obra forma parte de una serie de acciones provinciales y municipales orientadas a mitigar los riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por problemas hídricos.

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