Familias de pescadores de la ciudad de Santa Fe iniciaron un acampe este lunes 23 de noviembre a la vera de la ruta nacional 168, a la altura del acceso al Puente Oroño, para reclamar al Gobierno provincial la creación de un fondo de asistencia económica debido a la crecida del río Paraná.

Foto: Redes sociales

El referente de los pescadores, Jesús Pérez, explicó que el reclamo comenzó el 18 de agosto y apunta a que se cumpla la legislación que establece ayudas para trabajadores afectados por emergencias hídricas. Según Pérez, las familias agotaron las instancias de diálogo con las autoridades provinciales sin obtener respuestas, por lo que decidieron movilizarse.

La creciente del río impide que muchos pescadores puedan desarrollar su actividad. Pérez indicó que en la zona hay 17 comunidades afectadas, algunas de las cuales llevan hasta 40 días sin poder salir a pescar. Además, señaló que la situación se agrava en el norte provincial, donde la caída en la venta de pescado afecta aún más a las familias.

Aunque reciben asistencia alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, los pescadores insisten en la necesidad de un apoyo económico para sobrellevar la emergencia.

El acampe en la ruta 168 se desarrolla sin cortes de tránsito, pero los manifestantes instalarán carpas y permanecerán durante la noche en el lugar. Pérez adelantó que esperan avanzar en una mesa de diálogo con el Gobierno provincial el martes para buscar una solución.

La protesta también se replica en otros puntos de la provincia. En Desvío Arijón, pescadores realizan un corte de tránsito sobre la ruta nacional 11 frente a la comisaría local. En Florencia, en el norte santafesino, mantienen un corte con circulación alternada cada 15 minutos por sentido sobre la misma ruta.

Estas movilizaciones reflejan la preocupación de las comunidades pesqueras por la prolongada crecida del Paraná y sus consecuencias económicas y sociales.

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