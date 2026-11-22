El Gobierno de Santa Fe realizó un taller de capacitación en Las Toscas para equipos de salud y personal municipal de ocho localidades del departamento General Obligado, con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas a emergencias hídricas como las provocadas por el fenómeno de El Niño.

La actividad, organizada por los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo, reunió a representantes de Florencia, El Rabón, Tacuarendí, San Antonio de Obligado, Las Toscas, Villa Ocampo, Villa Ana y Villa Guillermina. Se desarrolló en el Club Social de Las Toscas bajo el título “Abordaje integral de síndromes febriles inespecíficos”.

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Durante la apertura, Leonardo Martínez, subsecretario de Gestión Territorial Centro Norte del Ministerio de Salud, explicó que la capacitación responde a una directiva del gobernador Maximiliano Pullaro para preparar al sistema sanitario ante las lluvias y crecidas de ríos que afectan la región. Martínez agregó que el descenso del río en el norte santafesino es una oportunidad para prevenir enfermedades transmitidas por vectores que ya se han detectado en la zona.

Por su parte, Analía Chumpitaz, directora de Promoción y Prevención de la Salud, destacó la importancia del encuentro presencial tras episodios de anegamientos y evacuaciones. Señaló que se debe prestar atención al período de incubación de enfermedades con potencial epidémico y que en el territorio se trabaja frente a la sospecha.

Los participantes se dividieron en grupos para analizar casos clínicos reales de dengue, encefalomielitis equina del oeste y leptospirosis. El objetivo fue integrar la mirada clínica con el enfoque epidemiológico y poblacional, y articular el trabajo del personal sanitario con otros actores locales.

Luciana Ramoa, directora de la Región de Salud Nodo Reconquista, informó que asistieron unas 25 personas, incluyendo directores de los Samco de Las Toscas y Villa Ocampo, autoridades locales y Bomberos Voluntarios. Indicó que se abordaron enfermedades transmitidas por mosquitos y roedores, y se enfatizó en el diagnóstico, la cumplimentación de fichas epidemiológicas y las medidas para evitar la propagación.

El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, valoró el acompañamiento provincial y resaltó la necesidad de concienciar a la población para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos. Señaló que la fumigación no es suficiente y destacó las acciones municipales como recorridas barriales, descacharrado y entrega de repelentes, complementadas con fumigaciones puntuales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y el área de Vectores provincial.

También participaron técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre ellos el jefe del Programa de Zoonosis, Fernando Carmona, y la coordinadora de Vectores, María Ramírez, junto a médicos veterinarios que trabajan en coordinación con la Dirección Provincial de Ganadería y Sanidad Animal.

Esta capacitación forma parte de una estrategia provincial para fortalecer la respuesta territorial ante emergencias hídricas y prevenir brotes de enfermedades en el norte de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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