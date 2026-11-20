El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe emitió este viernes 20 de noviembre a las 12:00 un nuevo reporte sobre la situación hídrica en el departamento San Javier, en el marco del seguimiento de la evolución del río Paraná y sus posibles impactos en las zonas ribereñas.

Según el informe oficial, no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el departamento hasta el momento. Sin embargo, las autoridades no descartan que puedan existir afectaciones puntuales que requieran verificación en el terreno.

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El gobierno provincial mantiene un monitoreo constante de las condiciones hídricas en San Javier y en los sectores bajos cercanos al río, con el objetivo de anticipar y mitigar eventuales riesgos para la población.

Desde Protección Civil se recomienda a los habitantes de las zonas ribereñas y bajas mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales. Además, se aconseja prever el resguardo de documentación y elementos esenciales, así como identificar vías de evacuación seguras en caso de ser necesario.

En caso de que se dispongan traslados o evacuaciones, las autoridades informarán detalladamente los sectores afectados y los puntos de asistencia habilitados.

Para emergencias, se recuerda que está disponible el número 911 y para urgencias médicas el 107.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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