El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este viernes 20 de noviembre que el río Paraná en el departamento Rosario se encuentra 10 centímetros por debajo del nivel de alerta y 40 centímetros por debajo del nivel de evacuación.

Según el relevamiento actualizado a las 12:00, no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en la zona. Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento permanente de la evolución del río y las condiciones en las áreas ribereñas.

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Desde Protección Civil recomendaron continuar con las medidas habituales de precaución en sectores costeros, especialmente en zonas bajas y áreas de recreación cercanas al río. Además, solicitaron consultar únicamente los canales oficiales para obtener información actualizada y evitar la circulación de datos no confirmados.

En caso de emergencias, se recordó que se debe llamar al 911, mientras que para urgencias médicas está disponible el 107.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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