La Empresa Provincial de la Energía (EPE) mantiene cortes preventivos en el suministro eléctrico en zonas anegadas de la provincia de Santa Fe, en el marco de la emergencia por el fenómeno de El Niño y la crecida del río Paraná.

La medida se aplica en localidades afectadas por el avance del agua y las tormentas severas, siguiendo un protocolo de seguridad que busca proteger la vida de los vecinos y del personal técnico que trabaja en el área. El corte se activa cuando el nivel del agua se acerca al umbral de evacuación, según los relevamientos realizados por el personal de la EPE.

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Durante estas inspecciones, se verifica que el agua compromete la base de los postes que sostienen la red eléctrica y que puede llegar a los pilares domiciliarios. El agua, especialmente cuando contiene sedimentos y materia orgánica, puede conducir electricidad, lo que genera un riesgo de electrocución para quienes transitan la zona, los equipos de rescate y los operarios.

Además, el estado del suelo saturado disminuye la estabilidad de los postes, que pueden inclinarse o caer debido a las tormentas y ráfagas asociadas a El Niño, aumentando el peligro si las líneas eléctricas están energizadas.

Desde la EPE indicaron que en algunas viviendas se detectaron instalaciones internas sin las condiciones mínimas de seguridad eléctrica, como la ausencia de interruptores diferenciales o puesta a tierra adecuada. Esto agrava el riesgo cuando el agua ingresa a los domicilios, por lo que se activa el protocolo para evitar accidentes.

El corte del servicio no es una sanción ni una decisión aislada, sino una medida prevista en la normativa de seguridad eléctrica. La reposición del suministro se realiza una vez que se cumplen tres condiciones: que las aguas hayan descendido y escurrido completamente, que el personal técnico confirme la estabilidad de los postes y el estado de la red, y que cada usuario acredite que su instalación interna cumple con los requisitos mínimos de seguridad mediante una verificación técnica o certificación habilitante.

La EPE mantiene guardias operativas y monitoreo constante del río y las condiciones climáticas, en coordinación con Protección Civil de la provincia y los gobiernos locales. Además, la empresa se comprometió a trabajar junto a las autoridades y las comunidades para acompañar a las familias afectadas y agilizar las inspecciones y reconexiones cuando las condiciones lo permitan.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó los resultados de la convocatoria Tecpro 2025, que recibió 143 propuestas de todo el territorio provincial, aunque este dato no está vinculado directamente con el protocolo eléctrico.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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