El domingo 22 de noviembre en Venado Tuerto se presenta con condiciones primaverales, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada en 28 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El viento soplará moderado del sudoeste durante la jornada, rotando al este hacia la noche. No se esperan precipitaciones para lo que resta del día.

Para el lunes 23, feriado nacional, el SMN anticipa un día mayormente nublado con viento del noroeste y una probabilidad del 40 % de lluvias durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 28 grados.

El martes 24 continuará la nubosidad con temperaturas en ascenso, alcanzando una máxima de 27 grados.

El miércoles 25 se espera viento con ráfagas por la mañana que despejarán el cielo y provocarán un descenso de la temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26.

A partir del jueves 26, el viento norte favorecerá un aumento gradual de las temperaturas, con máximas que superarán los 30 grados. No se prevén lluvias ni tormentas para el resto de la semana.

Estas condiciones marcan un cambio respecto a la inestabilidad y alerta amarilla por tormentas que se registraron el sábado 21, aunque finalmente no se concretaron precipitaciones fuertes en la región.

El pronóstico extendido indica que la estabilidad y el ascenso térmico continuarán hasta al menos el sábado 28, sin registros de nuevas lluvias.

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